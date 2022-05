Milan | Abbiati | “Maignan? Ecco cosa mi hanno detto di lui Dida e Ragno”

Advertising

PianetaMilan : #Abbiati: “#Donnarumma? Ha vinto, ma l’obiettivo del #Psg era la #Champions” - junews24com : Abbiati rivela: «L'ho visto con la Juve e mi ha impressionato» - - zazoomblog : Abbiati dà i voti a Maignan: Perfetto per Pioli ha mentalità da Milan - #Abbiati #Maignan: #Perfetto #Pioli - sportli26181512 : Abbiati dà i voti a Maignan: 'Perfetto per Pioli, ha mentalità da Milan': Parla Abbiati: 'Maignan è perfetto per Pi… - Gazzetta_it : Abbiati: 'Maignan è perfetto per Pioli, ha mentalità da Milan' #Sportweek -

Colpa nostra e non sua, che in estate si era presentato alfresco di titolo di campione di Francia col Lille e col record personale di clean sheet in Europa: imbattuto in 21 partite, nessuno ...Christian, ex portiere del, è tornato a parlare dell'addio di Donnarumma della scorsa estate: le dichiarazioni Christianha parlato ai microfoni di Sportweek del suo ex compagno di squadra ...A Sportweek, Christian Abbiati ha esaltato così Mike Maignan. MAIGNAN – «Prima che arrivasse a Milano non l’avevo mai visto giocare. Sono andato a curiosare su YouTube ma dopo l’ho visto dal vivo ...L'ex rossonero su Sportweek: "È sicuro, ha personalità, è molto agile ed è forte con i piedi. Donnarumma Io non me ne sarei andato. Ero già in una grande squadra" ...