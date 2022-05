Ucraina, primo processo per crimini di guerra contro un soldato russo: il giovane sergente fa scena muta in aula (Di sabato 14 maggio 2022) Vadim Shishimarin è accusato di aver ucciso un civile nella regione di Sumy. All'udienza generale ha solo confermato le sue generalità. Non sono ancora note le prove che la procura ha raccolto a suo .. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 14 maggio 2022) Vadim Shishimarin è accusato di aver ucciso un civile nella regione di Sumy. All'udienza generale ha solo confermato le sue generalità. Non sono ancora note le prove che la procura ha raccolto a suo ..

