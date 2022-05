LIVE Sinner-Tsitsipas, ATP Roma 2022 in DIRETTA: Anisimova vince il primo set contro Sabalenka! A seguire l’azzurro (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Dopo 39 minuti di gioco, Amanda Anisimova vince il primo parziale contro Aryna Sabalenka sul Campo Centrale: a seguire tocca all’azzurro contro il greco. 11.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile ATP 1000 di Roma 2022. Le proiezioni in classifica di Jannik Sinner – Il programma della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas – La vittoria di Jannik Sinner contro Filip ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Dopo 39 minuti di gioco, AmandailparzialeAryna Sabalenka sul Campo Centrale: atocca alil greco. 11.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Stefanos, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile ATP 1000 di. Le proiezioni in classifica di Jannik– Il programma della sfida tra Jannike Stefanos– La vittoria di JannikFilip ...

