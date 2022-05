Scuola d’estate da giugno a settembre: l’adesione di docenti, ATA e studenti è volontaria (Di giovedì 12 maggio 2022) Torna il Piano Estate dopo il debutto nell'anno scolastico 2020/21. Nella nota 994 dell'11 maggio il Ministero dell'Istruzione indica le tre fasi di svolgimento della Scuola estiva e fornisce indicazioni sullo svolgimento delle attività. A disposizione delle scuole, per le attività, ci sono quasi 300 milioni di euro L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Torna il Piano Estate dopo il debutto nell'anno scolastico 2020/21. Nella nota 994 dell'11 maggio il Ministero dell'Istruzione indica le tre fasi di svolgimento dellaestiva e fornisce indicazioni sullo svolgimento delle attività. A disposizione delle scuole, per le attività, ci sono quasi 300 milioni di euro L'articolo .

