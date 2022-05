Juventus-Inter, Eto’o: “Le finali non si giocano, si vincono. Fate come noi del Triplete” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Le finali non si giocano, si vincono: il risultato farà la differenza. Occorre arrivare preparati e i giocatori di Inzaghi lo saranno. Posso solo dire loro buona fortuna. E di fare come noi”. Queste le dichiarazioni di uno degli eroi del Triplete, Samuel Eto’o in un’Intervista concessa alla Gazzetta dello Sport nel giorno della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Eto’o come Perisic? “Questa mentalità è la migliore, devi averla, essere disponibile per la squadra, un calciatore deve farlo a prescindere dal suo rango. Vanno fatti i complimenti a Perisic, è un orgoglio vedere tutta l’Inter, ma soprattutto lui per come si sacrifica“. Su Lautaro Martinez: “Ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Lenon si, si: il risultato farà la differenza. Occorre arrivare preparati e i giocatori di Inzaghi lo saranno. Posso solo dire loro buona fortuna. E di farenoi”. Queste le dichiarazioni di uno degli eroi del, Samuelin un’vista concessa alla Gazzetta dello Sport nel giorno della finale di Coppa Italia traPerisic? “Questa mentalità è la migliore, devi averla, essere disponibile per la squadra, un calciatore deve farlo a prescindere dal suo rango. Vanno fatti i complimenti a Perisic, è un orgoglio vedere tutta l’, ma soprattutto lui persi sacrifica“. Su Lautaro Martinez: “Ha ...

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - SerieA : Tra pochissimo le Conferenze Stampa della Finale #CoppaItaliaFrecciarossa in diretta! ? 18:45 Inter ? 19:30 Juventu… - minutimagazine : Tutte le informazioni che vi servono su #JuventusInter, la finale di #CoppaItalia di questa sera. - sportface2016 : #JuventusInter, le parole di Eto'o: 'Le finali non si giocano, si vincono. Fate come noi del Triplete' -