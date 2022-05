Crosetto: «Ci aspetta uno tsunami, Draghi pensa a come lasciare. Il dopo? Meloni può affrontarlo» (Di lunedì 9 maggio 2022) Le fibrillazioni interne alla maggioranza, lo spread che si impenna, l’anticipo del Def e «la consapevolezza che lo tsunami che ci aspetta è troppo grande anche per lui, che i mercati pensava di dominarli». Per Guido Crosetto tutti gli elementi portano a dire che Mario Draghi sta pensando a come lasciare l’incarico di premier. Da un lato, infatti, il premier «è rimasto prigioniero dell’evoluzione internazionale», dall’altro si trova alle prese con il fatto che in politica non si può «decidere in solitaria» come le organizzazioni che ha guidato in precedenza. «La maggioranza non esiste più» Intervistato da La Verità, Crosetto ha ribadito ciò che ha già scritto su Twitter, ovvero che la maggioranza non esiste ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Le fibrillazioni interne alla maggioranza, lo spread che si impenna, l’anticipo del Def e «la consapevolezza che loche ciè troppo grande anche per lui, che i mercativa di dominarli». Per Guidotutti gli elementi portano a dire che Mariostando al’incarico di premier. Da un lato, infatti, il premier «è rimasto prigioniero dell’evoluzione internazionale», dall’altro si trova alle prese con il fatto che in politica non si può «decidere in solitaria»le organizzazioni che ha guidato in precedenza. «La maggioranza non esiste più» Intervistato da La Verità,ha ribadito ciò che ha già scritto su Twitter, ovvero che la maggioranza non esiste ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Crosetto: «Ci aspetta uno tsunami, Draghi pensa a come lasciare. Il dopo? Meloni può affrontarlo» - SecolodItalia1 : Crosetto: «Ci aspetta uno tsunami, Draghi pensa a come lasciare. Il dopo? Meloni può affrontarlo»… - GDezuani : @GuidoCrosetto @GiuseppeConteIT Senti Crosetto, ok esprimere le proprie idee, ma da un politico per di più ex PDC c… - andreascan76 : RT @__SoloMe__: @GuidoCrosetto Aspetta aspetta, dopo 13 mesi e 45 fiducie (mediamente una ogni 9.7 giorni) Crosetto si è accorto che c'è un… - mara_pi56633301 : RT @__SoloMe__: @GuidoCrosetto Aspetta aspetta, dopo 13 mesi e 45 fiducie (mediamente una ogni 9.7 giorni) Crosetto si è accorto che c'è un… -