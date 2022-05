Controlli a Roma, ladro in fuga sperona la 'pantera' della polizia: si cerca il complice (Di giovedì 5 maggio 2022) Movida Roma, sabato notte di Controlli: 120 persone, 42 veicoli e un albergo sospeso Roma, 5 maggio 2022 " Viaggia su un'auto rubata, non si ferma all'alt e nella fuga sperona la "pantera" dei ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Movida, sabato notte di: 120 persone, 42 veicoli e un albergo sospeso, 5 maggio 2022 " Viaggia su un'auto rubata, non si ferma all'alt e nellala "" dei ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un caso di #peste suina africana (#Psa) è stato rilevato a Roma. Lo rende noto, il commissario straordinario per… - RinoaLeonhart91 : RT @rtl1025: ?? Un caso di #peste suina africana (#Psa) è stato rilevato a Roma. Lo rende noto, il commissario straordinario per l'emergenza… - infoitinterno : Controlli a Roma, ladro in fuga sperona la 'pantera' della polizia: si cerca il complice - vincenzopighet2 : RT @MisssFreedom: 1,3 milioni di Euro solo a Roma. 1,3 milioni. Solo nella città di Roma. È un piccolo segmento della più grande truffa del… - FabioTraversa : RT @rtl1025: ?? Un caso di #peste suina africana (#Psa) è stato rilevato a Roma. Lo rende noto, il commissario straordinario per l'emergenza… -