Case in vendita a 1 euro: quanto costano davvero? (Di giovedì 5 maggio 2022) Negli ultimi anni in Italia è possibile acquistare casa al prezzo di 1 euro. Ma queste Case costano davvero così poco? Alcune amministrazioni locali di piccoli comuni italiani hanno avviato una iniziativa che prevede la vendita di casa ad 1 euro. Obiettivo di questa iniziativa è recuperare e valorizzare gli immobili abbandonati del centro storico. Letta così L'articolo proviene da Consumatore.com.

