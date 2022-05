Concorrenza: confronto governo-maggioranza, nodo golden power su idroelettrico (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - E' in corso un confronto tra la maggioranza e il governo sul disegno di legge delega sulla Concorrenza. La riunione, a cui sta prendendo parte il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, è al momento sospesa ma riprenderà più tardi, per consentire una riscrittura della norma sull'applicazione del golden power sulle concessioni idroelettriche. La maggioranza avrebbe infatti chiesto un affinamento della norma, e i tecnici sono a lavoro. Risulta invece chiuso l'articolo 6 del ddl, ovvero la misura che regola la delega sui servizi pubblici locali: la riformulazione proposta dal governo avrebbe trovato il placet della maggioranza. Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - E' in corso untra lae ilsul disegno di legge delega sulla. La riunione, a cui sta prendendo parte il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, è al momento sospesa ma riprenderà più tardi, per consentire una riscrittura della norma sull'applicazione delsulle concessioni idroelettriche. Laavrebbe infatti chiesto un affinamento della norma, e i tecnici sono a lavoro. Risulta invece chiuso l'articolo 6 del ddl, ovvero la misura che regola la delega sui servizi pubblici locali: la riformulazione proposta dalavrebbe trovato il placet della

Advertising

paolovarsi1 : Il generale Delawarde fa un confronto con le forze NATO - altrilibertini : @mlenzi72 Drazen Petrovic, si faceva aprire la palestra alle 6 del mattino per allenarsi da solo e superare la conc… - vannifrediani : Mettiamo in concorrenza diritti e schiavitù, cediamo ai ricatti, paghiamo i riscatti, arrendiamoci alla prepotenza,… - Alfa1ITA : @giovafant @POW3R_GC Ciao, Il solo fatto di esporre il problema come Concorrenza Sleale vuol dire che si stanno met… - MariaRita2706 : @starkboy__ Sono tutti gioiellini gli inediti di Alex, però diciamo anche che non aveva tutta questa concorrenza...… -