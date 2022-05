Terremoto: scossa di magnitudo 3.7 a Impruneta (Firenze) (Di martedì 3 maggio 2022) Un Terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona di Impruneta (Firenze) alle 17,50, ad una profondità di 10 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 3 maggio 2022) Undi3.7 è avvenuto nella zona di) alle 17,50, ad una profondità di 10 km. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - DarioNardella : È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento… - EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - mfonthenet : Ero in ufficio. Scossa di terremoto. La sedia andava per conto suo. Sai cosa? Vado a casa. In culo al covid, alla g… - H6CE_ : RT @Agenzia_Ansa: Non risulterebbero danni a monumenti e musei a Firenze. Le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargell… -