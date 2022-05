Terremoto, due scosse vicino a Firenze. Prima magnitudo 3,7 e poi 3,4 (Di martedì 3 maggio 2022) Un Terremoto di magnitudo 3,7 ha scosso la provincia di Firenze alle 17.50 di oggi 3 maggio 2022, lo fa sapere l’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) sul profilo Twitter del servizio. L’epicentro è stato a 4 chilometri da Impruneta (in provincia di Firenze), l’ipocentro a 10 chilometri di profondità.. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha comunicato di essere anadato alla sala operativa regionale per verificare danni a strutture o edifici. Al momento non si è a conoscenza di feriti o vittime, come fatto sapere dal sindaco di Firenze Dario Nardella. A causa del sisma sono stati sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana. Al sisma ha fatto seguito una scossa di assestamento di magnitudo 1.5. Alle 22.14 è stata registrata una nuova scossa di ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Undi3,7 ha scosso la provincia dialle 17.50 di oggi 3 maggio 2022, lo fa sapere l’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) sul profilo Twitter del servizio. L’epicentro è stato a 4 chilometri da Impruneta (in provincia di), l’ipocentro a 10 chilometri di profondità.. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha comunicato di essere anadato alla sala operativa regionale per verificare danni a strutture o edifici. Al momento non si è a conoscenza di feriti o vittime, come fatto sapere dal sindaco diDario Nardella. A causa del sisma sono stati sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana. Al sisma ha fatto seguito una scossa di assestamento di1.5. Alle 22.14 è stata registrata una nuova scossa di ...

giuliabetti88 : Due scosse di terremoto a Firenze con un ginocchio appena operato e l’impossibilità di correre da qualche parte non… - CardelliAc : RT @pacecca: Dopo due anni di #pandemia e una #guerra in corso in Europa, ora che mi trema il letto per il #terremoto vorrei fare una rifle… - luca_romoli : Terremoto a #Firenze. E due….. - duck_bintp : Due volte che avviene un terremoto e due volte che rimango sul letto tremolante col computer sulle gambe a guardare… - DalilaAdrower : RT @pacecca: Dopo due anni di #pandemia e una #guerra in corso in Europa, ora che mi trema il letto per il #terremoto vorrei fare una rifle… -