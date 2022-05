Come sta Jannik Sinner? L’aggiornamento sul problema fisico accusato a Madrid (Di lunedì 2 maggio 2022) Iniziato oggi il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP Masters 1000 di Madrid: sulla terra rossa iberica l’altoatesino sta affrontando nel primo turno l’americano Tommy Paul. L’azzurro è riuscito clamorosamente a rientrare in partita annullando tre match point allo statunitense e portandosi su un set pari vincendo il tiebreak della seconda frazione (era uscito sconfitto 7-6 nel primo set). Ancora una volta però qualche problema fisico (una costante quest’anno) accusato dal tennista tricolore, testa di serie numero 10 del tabellone: ad inizio terzo set, dopo il terzo game (l’italiano era avanti 2-1), è arrivata infatti la richiesta del fisioterapista in campo. Un trattamento rapido è stato effettuato negli spogliatoi, visto che il dolore accusato è stato nella parte ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Iniziato oggi il cammino dinel torneo ATP Masters 1000 di: sulla terra rossa iberica l’altoatesino sta affrontando nel primo turno l’americano Tommy Paul. L’azzurro è riuscito clamorosamente a rientrare in partita annullando tre match point allo statunitense e portandosi su un set pari vincendo il tiebreak della seconda frazione (era uscito sconfitto 7-6 nel primo set). Ancora una volta però qualche(una costante quest’anno)dal tennista tricolore, testa di serie numero 10 del tabellone: ad inizio terzo set, dopo il terzo game (l’italiano era avanti 2-1), è arrivata infatti la richiesta del fisioterapista in campo. Un trattamento rapido è stato effettuato negli spogliatoi, visto che il doloreè stato nella parte ...

GiovaQuez : Il video di Barbero che sta girando stamattina è un po' come la storia del dito e la luna. Laddove alcuni vedono la… - AndreaMarcucci : Vorrei dire al leader 5 Stelle #Conte che il buon senso è sostenere il paese aggredito, come sta facendo tutta l’Eu… - pierofassino : Anche quest'anno, come da tanti anni, gruppi violenti hanno turbato il #primomaggio a Torino, confermando di non av… - Sebastiano73 : @Alenize82 @GiancarloVinci4 @SpazioTennis Gigante non me l'aspettavo, anche se Arnaldi sta facendo bene. Come mai n… - ___John_Smith__ : RT @Cambiacasacca: Scherzi a parte. Siamo in primavera inoltrata e arrivano legnate di bollette del gas. Come cazzo fanno i nostri imprendi… -

Pochettino: "Messi È allo stesso livello di Maradona" Non si può parlare di Messi in questo modo, è come parlare di Maradona. Non si sta parlando di un giocatore qualunque. Messi è allo stesso livello di Maradona. È normale che abbia avuto bisogno di un ... Ciucci (Ance Roma - Acer): 'Con rincari rischio chiusura imprese, rivedere progetti Pnrr' ... ma sta altrettanto colpendo il nostro settore, perché l'aumento dei costi energetici e di alcune materie prime, come l'acciaio per cui noi eravamo importatori netti dall'Ucraina, sta comportando un ... WhatsApp, ecco il trucco per nascondere “sta scrivendo” Per la nostra riservatezza, WhatsApp fornisce diverse possibilità, ma come fare a non mostrare la dicitura “sta scrivendo” o “sta registrando un audio” Nonostante tutte queste funzioni per la propria ... WhatsApp, finalmente si potrà nascondere la dicitura 'sta scrivendo..': ecco come fare Nel momento che ci accingiamo a rispondere al messaggio appare in alto come una spia la dicitura “sta scrivendo”, mettiamo che le idee su quello che vogliamo comunicare non sono cosi chiare, allora la ... Non si può parlare di Messi in questo modo, èparlare di Maradona. Non siparlando di un giocatore qualunque. Messi è allo stesso livello di Maradona. È normale che abbia avuto bisogno di un ...... maaltrettanto colpendo il nostro settore, perché l'aumento dei costi energetici e di alcune materie prime,l'acciaio per cui noi eravamo importatori netti dall'Ucraina,comportando un ...Per la nostra riservatezza, WhatsApp fornisce diverse possibilità, ma come fare a non mostrare la dicitura “sta scrivendo” o “sta registrando un audio” Nonostante tutte queste funzioni per la propria ...Nel momento che ci accingiamo a rispondere al messaggio appare in alto come una spia la dicitura “sta scrivendo”, mettiamo che le idee su quello che vogliamo comunicare non sono cosi chiare, allora la ...