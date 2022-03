Ucraina | Colpita la torre della tv di Kiev | almeno 5 morti

(Di martedì 1 marzo 2022) Le forze armate russe hanno colpito laTv di. Il raid russo ha provocato5 vittime. L’esercito russo poche ore prima aveva invitato tutti i cittadiniregione diche abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni a lasciare le loro case. E “secondo l’intelligence le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia a, patrimonio dell’Unesco”, riferisce l’ambasciatapresso la Santa Sede. “Al mondo: che senso ha dire “mai più” per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade sullo stesso sito di Babyn Yar?5 uccisi. Storia che si ripete…”. Così su twitter il presidente ucraino Zelensky rende noto un attacco russo contro un monumento nei pressi del ...

I militari russi affermano di aver conquistato la città strategica di Kherson , nel sud dell'. Nella notte a Kharkiv, città nella zona est del Paese pesantementeieri dai bombardamenti,...Kharkiv, seconda città dell', vicinissima al confine con la Russia, è statada pesantissimi bombardamenti: ad essere colpite sono state non solo la piazza principale e il palazzo del ...Colpire i bambini, annientare la cultura sono le azioni piu’ spregevoli. Tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza vanno ai cittadini ucraini coinvolti in una guerra fuori dal tempo.Gli ultimi giorni sono stati caotici sul piano del management sportivo, in quanto l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo sta avendo pesanti ripercussioni anche sulle discipline invernal ...