Juventus, Milan e adesso l'Inter: il Sassuolo si conferma "ammazzagrandi" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Professione, ammazzagrandi. Perché un indizio, da solo, resta tale, due possono essere una coincidenza ma tre costituiscono una prova, come scrisse Agatha Christie. Ed il Sassuolo diventa così piacevolmente colpevole del reato di... Leggi su today (Di lunedì 21 febbraio 2022) Professione,. Perché un indizio, da solo, resta tale, due possono essere una coincidenza ma tre costituiscono una prova, come scrisse Agatha Christie. Ed ildiventa così piacevolmente colpevole del reato di...

Bonetti : Some Sassuolo results this season: • Inter 0-2 Sassuolo • Sampdoria 4-0 Sassuolo • Milan 1-3 Sassuolo • Sassuolo 0… - IFTVofficial : Hope you bet the underdogs this weekend ?? Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan Roma 2-2 Verona Fiorentina 1-0… - capuanogio : Gli incassi delle squadre della #ChampionsLeague dal 1992 a oggi: per la #Juventus quasi un miliardo di euro, #Roma… - teoocchiuto : RT @gippu1: Terza clamorosa impresa del #Sassuolo di Dionisi che vince nello stesso anno in casa di Inter, Juventus e Milan senza mai smett… - sognorossonero : @giovannibrenteg Il Milan ha giocato juventus e inter di seguito, la tua risposta ti qualifica -