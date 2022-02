Verso il voto a Capua, Nocerino: “C’è bisogno di una squadra di governo, non di ruoli” (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il susseguirsi di nomi, indiscrezioni ed anticipazioni, talvolta infondate, contribuisce in questa fase a creare solo confusione, dando ai cittadini un segnale di notevole frammentazione politica unito al rischio dell’ennesimo fallimento amministrativo di potenziali coalizioni che nascono da nomi e ruoli piuttosto che da idee e progetti”. Lo dichiara Rosaria Nocerino, già consigliera comunale, il cui nome, nelle ultime settimane, è stato accostato a diversi gruppi e pseudo liste. “È prioritario che la Politica sposti il campo di azione tra la gente, che ci sia un chiaro ed ufficiale impegno con la cittadinanza su temi cruciali che affliggono Capua da anni e necessitano una conclusione immediata quali priorità istituzionali. Elenco, a mio parere, da dove partire nei primi 100 GIORNI di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il susseguirsi di nomi, indiscrezioni ed anticipazioni, talvolta infondate, contribuisce in questa fase a creare solo confusione, dando ai cittadini un segnale di notevole frammentazione politica unito al rischio dell’ennesimo fallimento amministrativo di potenziali coalizioni che nascono da nomi epiuttosto che da idee e progetti”. Lo dichiara Rosaria, già consigliera comunale, il cui nome, nelle ultime settimane, è stato accostato a diversi gruppi e pseudo liste. “È prioritario che la Politica sposti il campo di azione tra la gente, che ci sia un chiaro ed ufficiale impegno con la cittadinanza su temi cruciali che affliggonoda anni e necessitano una conclusione immediata quali priorità istituzionali. Elenco, a mio parere, da dove partire nei primi 100 GIORNI di ...

