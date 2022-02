Pechino 2022, anticipata la 30 km femminile di sci di fondo (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ stata anticipata di qualche ora la 30 km femminile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La gara, inizialmente prevista alle ore 7.30 italiane (ore 14.30 locali), verrà disputata alle ore 4 italiane (ore 11 locali) a causa del forte vento. E’ stata confermata, invece, la distanza. Per l’Italia saranno al via Martina Di Centa, Caterina Ganz, Anna Comarella e Cristina Pittin. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ statadi qualche ora la 30 kmdi sci dialle Olimpiadi invernali di. La gara, inizialmente prevista alle ore 7.30 italiane (ore 14.30 locali), verrà disputata alle ore 4 italiane (ore 11 locali) a causa del forte vento. E’ stata confermata, invece, la distanza. Per l’Italia saranno al via Martina Di Centa, Caterina Ganz, Anna Comarella e Cristina Pittin. SportFace.

