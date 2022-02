Il CorSport sull’Insigne visto contro il Barcellona | soffocato dalla stanchezza e dalla malinconia

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport scrive di Lorenzo Insigne, ricordando l’assenza di un suo gol su azione da troppo tempo. “Sei gol segnati, tutti su dischetto, e mai una gioia su azione, con una invenzione o semmai con un colpo di fortuna”. Analizza, in particolare, la prestazione del capitano in-Napoli. Spalletti lo ha sostituito al 72’. “Lo scugnizzo della fase uno, quella difensiva, non s’è perso un raddoppio su Adama Traorè, non ha mai evitato di indietreggiare per offrire a Juan Jesus la copertura, s’è ritagliato la propria corsia e l’ha posseduta con generosità; ma il ‘monello’ del gol, quello che nella fase due, del possesso, avrebbe dovuto sbizzarrirsi e andare a cogliere dal proprio talento la giocata o l’invenzione, ha scoperto invece d’esseree di doversi ...