Novak Djokovic non si vaccina: “Non dimentico cosa è successo…” (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vicenda Novak Djokovic-Australia continua a tenere banco. Il tennista serbo, primo nel Ranking mondiale del tennis, non è potuto scendere in campo durante gli Australian Open, vinti poi da Rafa Nadal, perché non vaccinato contro il Covid-19. In molti si sono schierati con l’atleta balcanico, altri invece hanno applaudito la scelta del Governo della terra dei canguri. Questo scontro tra le due differenti vedute ha lacerato, come non capitava da tempo, il mondo del tennis: il serbo non dimentica quanto accaduto in Oceania e, con maggior forza, conferma che non si sottoporrà all’inoculazione del siero. Quale destino per il leader del tennis mondiale? Le parole di Novak Djokovic Ecco le parole di Novak Djokovic: “Non mi aspettavo quello che è successo – ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vicenda-Australia continua a tenere banco. Il tennista serbo, primo nel Ranking mondiale del tennis, non è potuto scendere in campo durante gli Australian Open, vinti poi da Rafa Nadal, perché nonto contro il Covid-19. In molti si sono schierati con l’atleta balcanico, altri invece hanno applaudito la scelta del Governo della terra dei canguri. Questo scontro tra le due differenti vedute ha lacerato, come non capitava da tempo, il mondo del tennis: il serbo non dimentica quanto accaduto in Oceania e, con maggior forza, conferma che non si sottoporrà all’inoculazione del siero. Quale destino per il leader del tennis mondiale? Le parole diEcco le parole di: “Non mi aspettavo quello che è successo – ha ...

