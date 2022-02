Carragher: «Ronaldo? Errore dello United riprenderlo. Va ceduto in estate» (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ex difensore Jamie Carragher boccia il Manchester United per l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni del Telegraph, Jamie Carragher ha criticato il Manchester United per l’acquisto in estate di Ronaldo. LE PAROLE – «Lo United ha commesso un Errore acquistando nuovamente Ronaldo la scorsa estate. E sarebbe un Errore ancora più grande quello di tenerlo in rosa la prossima stagione. Se il suo ritorno è limitato a questo campionato, lasciarlo partire tra qualche mese risolverà più problemi di quanti ne potrebbe creare. Ogni volta che c’è un risultato deludente, trapela una nuova storia su di lui che prende in considerazione il proprio futuro. Ogni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ex difensore Jamieboccia il Manchesterper l’acquisto di Cristiano. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni del Telegraph, Jamieha criticato il Manchesterper l’acquisto indi. LE PAROLE – «Loha commesso unacquistando nuovamentela scorsa. E sarebbe unancora più grande quello di tenerlo in rosa la prossima stagione. Se il suo ritorno è limitato a questo campionato, lasciarlo partire tra qualche mese risolverà più problemi di quanti ne potrebbe creare. Ogni volta che c’è un risultato deludente, trapela una nuova storia su di lui che prende in considerazione il proprio futuro. Ogni ...

