Sci alpino, Ninna Quario: “Sofia Goggia egocentrica, vergognoso farla passare per eroina” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Per la seconda volta nella mia lunga carriera da giornalista dello sci ho insinuato che un infortunio di Sofia Goggia non fosse proprio così grave, se dopo 40 giorni (lo scorso anno) e 23 stavolta, lei fosse pronta ad affrontare una gara di discesa libera (dopo tre giorni di prove, va da sé) con salti e curve a 130 all’ora“. Con queste parole Maria Rosa “Ninna” Quario ha iniziato il suo scritto personale sulle colonne de Il Giornale. La mamma di Federica Brignone, apprezzata giornalista da quasi quattro decenni, nonché grande campionessa del passato, aveva sostenuto in un’intervista a Radio Capital che l’infortunio di Sofia Goggia non fosse così serio come era invece stato dipinto e che non era possibile che la bergamasca potesse tornare a essere così competitiva, vincendo la medaglia ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Per la seconda volta nella mia lunga carriera da giornalista dello sci ho insinuato che un infortunio dinon fosse proprio così grave, se dopo 40 giorni (lo scorso anno) e 23 stavolta, lei fosse pronta ad affrontare una gara di discesa libera (dopo tre giorni di prove, va da sé) con salti e curve a 130 all’ora“. Con queste parole Maria Rosa “ha iniziato il suo scritto personale sulle colonne de Il Giornale. La mamma di Federica Brignone, apprezzata giornalista da quasi quattro decenni, nonché grande campionessa del passato, aveva sostenuto in un’intervista a Radio Capital che l’infortunio dinon fosse così serio come era invece stato dipinto e che non era possibile che la bergamasca potesse tornare a essere così competitiva, vincendo la medaglia ...

Advertising

fanpage : #Beijing2022, Federica #Brignone conquista il bronzo nella Combinata di sci alpino! Grande! ???? - Eurosport_IT : 'Fly Mika, you can': che bella sorpresa di Sofia Goggia per Mikaela Shiffrin! ???? @MikaelaShiffrin | @goggiasofia |… - Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - LucaCico80 : RT @Eurosport_IT: ?? Sci Alpino: ??x14, ??x11, ??x11 ?? Sci di fondo: ??x9, ??x14, ??x13 #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 | #Ita… - LucaCico80 : RT @Eurosport_IT: 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olimpiche… -