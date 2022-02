Advertising

zazoomblog : Barletta scomparsa di Michele Cilli: cosa è successo? Età mamma fidanzata precedenti Dario ultime notizie news -… - toniogarg : Cronaca | Scomparsa Michele Cilli, stasera la fiaccolata #barletta #bat - AntennaSud : Scomparsa Michele Cilli, la madre scrive ad Emiliano - Noemithestar : Barletta, scomparsa Michele Cilli, la mamma del 24enne: 'Ridatemi il corpo' - toniogarg : Cronaca | Scomparsa Michele Cilli, ricerche ridimensionate #barletta #bat -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta scomparsa

... sempre a, dalle ore 19 di mercoledì 16 febbraio. L'iniziativa pubblica vuole essere non solo un modo per mantenere alta l'attenzione sulladi Michele, ma anche per sensibilizzare ...Sono trascorsi ormai 30 giorni dalladel giovane 24enne Michele Cilli. È dalla notte del 15 gennaio 2022 infatti, che non si hanno più notizie del ragazzo. Nonostante l'impegno dei volontari e delle forze dell'ordine durante ...Michele Cilli è un giovane ragazzo scomparso da Barletta, in provincia di Bari. Ma cosa gli è successo? Leggi anche: Paola Taglialatela scomparsa, cosa è successo? Tutta la storia: quanti anni aveva, ...Il Quotidiano del Sud ha deciso dal giorno della scomparsa di continuare a seguire la vicenda ... all’interno di uno dei tanti locali della movida nel centro di Barletta. L’iniziativa pubblica ...