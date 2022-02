Milano | operaio della Brt cade da 10 metri e muore Usb | “Da tempo i lavoratori segnalavano il precario stato della scala”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Maurizio Tibaldi,Brt diBovisa, è morto per le ferite riportate dopo una caduta di 10mentre stava effettuando alcuni controlli di fine turno su un macchinario che smista i colli. Lo denuncia una nota dell’Usb (Unione sindacale di base) ricordando come da“iBrt avevano segnalato ilin cui si trovava lautilizzata per lo svolgimento di quelle mansioni”. La sigla sindacale torna infatti a chiedere l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. L’Unione sindacale di base spiega nella nota che intende “chiamare questa vera e propria emergenza nazionale con il nome che ha: assassinii sul lavoro”. Nel mirino del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un operaio è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati nel vano ascensore ment… - emergenzavvf : ?? #Milano incidente sul lavoro: due operai sono precipitati nel vano ascensore nel cantiere di un palazzo, a viale… - info_lavoro : #Milano #IndustriaMetalmeccanica #Produzione OPERAIO FONDITORE - info_lavoro : #Milano #Operai #Produzione OPERAIO MONTAGGIO MECCANICO - VPrivaci : RT @CarlotCellamare: Una parola, un cenno durante l'esibizione del #PdC #Draghi sulle morti sul lavoro, su #LorenzoParelli, figlio di tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano operaio

Il Fatto Quotidiano

... da Democrazia Proletaria a Stella Rossa, da Poterea Servire il Popolo, dagli Indiani ... l'arresto in flagrante di Mario Chiesa Direttore socialista del Pio Albergo Trivulzio a, per una ...A casa del ragazzo, che lavora comemetalmeccanico e che non aveva mai avuto problemi con la giustizia, i militari hanno poi sequestrato altre 150 munizioni, una pistola scacciacani, 36 colpi ...Proclamato da Sol Cobas (Sindacato degli operai in lotta Cobas ... ma anche taxi e aerei. A Milano alle 10.30 di martedì 15 febbraio è in programma una manifestazione in piazzale Loreto indetta da Sol ...Il quartiere periferico di Niguarda, all’estremo nord di Milano, è noto soprattutto per l’imponente ospedale, ma anche per essere stato un quartiere operaio, ancora oggi con una forte connotazione ...