Zelensky a Scholz: per Ucraina NordStream 2 è "arma geopolitica" (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Ucraina considera il controverso gasdotto russo - tedesco Nord Stream 2 un'"arma geopolitica". È quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al cancelliere Olaf Scholz durante la visita ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'considera il controverso gasdotto russo - tedesco Nord Stream 2 un'"". È quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyral cancelliere Olafdurante la visita ...

Advertising

fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - ilfoglio_it : L'ultima speranza per evitare un conflitto in Ucraina è Scholz. Il cancelliere è a Kiev per incontrare Zelensky e d… - petergomezblog : Ucraina, Lavrov a Putin: “Chance di trovare accordo con l’Occidente”. Scholz vede Zelensky: “Per Mosca conseguenze… - tax_tweet : Vertice Scholz-Zelensky: tra finanziamenti aggiuntivi da Berlino e “disaccordi” sul Nord Stream 2 | Sicurezza inter… - liliaragnar : #Ucraina, #Zelensky vede #Scholz e insiste sull’adesione di Kiev alla #Nato: “Per noi una garanzia di sicurezza” I… -