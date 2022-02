La spettacolare eruzione dell' Etna | fontane di lava e nubi alte 10 km | Video

Advertising

Radio1Rai : ?? Spettacolare eruzione dell‘#Etna nella notte. Si è alzata una fontana di lava e una nube alta fino a 10 km. È sta… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Le immagini della spettacolare eruzione dell’Etna - llucaaax : RT @Radio1Rai: ?? Spettacolare eruzione dell‘#Etna nella notte. Si è alzata una fontana di lava e una nube alta fino a 10 km. È stata visibi… - nicolaarmento : RT @EtnaLive: #etna #etnalive | Alla fine è arrivato. Il primo, spettacolare, parossismo di questo 2022 ?? ?? Giuseppe Tonzuso #eruzione #e… - ilpost : Le immagini della spettacolare eruzione dell’Etna -

Ultime Notizie dalla rete : spettacolare eruzione

Durante l'l'Ingv ha emesso un'allerta per il volo, ma fortunatamente l'attività vulcanica non ha impattato con l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che è rimasto sempre ...Con unache ha provocato una fontana di lava e un'altissima nube di cenere, 'a Muntagna ieri sera è tornata a far parlare di sé Dopo l' incessante attività eruttiva dei mesi scorsi , l'...Etna in eruzione: spettacolo notturno ... la nuova fase eruttiva dal cratere di Sud-Est dell’Etna, che è stata spettacolare e intensa, anche per l’elevata energia interna alla struttura ...CATANIA - Giovedì sera l'Etna è tornato a catturare l'attenzione dei siciliani. Una spettacolare eruzione ha provocato una fontana di lava e una nube di cenere che è stata calcolata in quasi 10 ...