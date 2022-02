Il Pd è il primo partito, a seguire Fratelli d'Italia: ecco cosa dicono i sondaggi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Pd resta in testa con Fratelli d'Italia alle calcagna. Dalla Supermedia di YouTrend per AGI emerge un quadro ancora più chiaro degli effetti della 'partita Quirinale'. In particolare si allarga ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Pd resta in testa cond'alle calcagna. Dalla Supermedia di YouTrend per AGI emerge un quadro ancora più chiaro degli effetti della 'partita Quirinale'. In particolare si allarga ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Lavoriamo per essere il primo partito ???? #FratellidItalia #Meloni - CarloCalenda : Il progetto politico di @Azione_it non è quello di fare l'ago della bilancia, ma proporre soluzioni concrete. Il 19… - FrancescoLollo1 : Lavoriamo per essere il primo partito #fratelliditalia ???? - zazoomblog : Il Pd è il primo partito a seguire Fratelli dItalia: ecco cosa dicono i sondaggi - #primo #partito #seguire… - cindykia25644 : RT @federazionedic1: IL PRIMO CONVOGLIO LIBERTY E' APPENA PARTITO DA NIZZA Deve passare attraverso Aix-en-Provence, Avignone e Lione prima… -