Firestarter | in arrivo il remake dell' horror scritto da Stephen King nel 1980

Advertising

MovieTrainercom : #Firestarter: il nuovo adattamento cinematografico basato sul romanzo di #StephenKing è diretto da #KeithThomas e i… - Il_Nerdastro : Fenomeni Paranormali (Ancora) Incontrollabili. 'L'Incendiaria' di #StephenKing arrivò per la prima volta al #Cinema… -

Ultime Notizie dalla rete : Firestarter arrivo

Quotidiano.net

, il film horror tratto dal romanzo di Stephen King Pubblicato nel 1980, il libro di Stephen King è già arrivato su grande schermo nel 1984, per la regia di Mark L. Lester e con Drew ...La colonna sonora diè composta dal leggendario John Carpenter e dai compositori del franchise Halloween Cody Carpenter e Daniel Davies. Edito nel 1980, l' Incendiaria divenne film nel ...Online il trailer ufficiale del nuovo film: nel cast Ryan Kiera Armstrong, Zac Efron, Sydney Lemmon e Gloria Reuben ...Arriverà nei cinema il film tratto da Stephen King in cui una bambina con straordinari poteri pirocinetici combatte per proteggere la sua famiglia e sé stessa da forze sinistre che cercano di ...