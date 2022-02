Precari Aifa | a giugno fuori oltre 50 lavoratori

(Di martedì 8 febbraio 2022) "È avvilente come nel silenzio dell'Amministrazione e dei Ministeri vigilanti stia per andare in scena l'ultimo capitolo della triste vicenda che coinvolge oggi50dell'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Precari Aifa

Tiscali.it

Per queste ragioni, nelle prossime settimane iorganizzeranno manifestazioni e sit - in "al fine di richiamare l'attenzione delle Istituzioni sull'indegna condizione di incertezza che da ......regioni - non appena disponibili - secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell''. ...ha comunicato di avere portato anche a termine la stabilizzazione di venti operai. L'...sul funzionamento stesso dell'AIFA".Lo scrivono in una nota i lavoratori precari dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che chiedono al Ministro del Lavoro Orlando "di farsi portavoce con il ...