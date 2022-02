Pattinaggio artistico, Pechino 2022: sorpresa nella danza al team event. Vincono Chock-Bates, secondi Sinitsina-Katsalapov (Di lunedì 7 febbraio 2022) Salta di nuovo il banco nella danza a Pechino 2022. Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov dopo la rhythm dance hanno ceduto di nuovo il passo agli Stati Uniti d’America in occasione della danza libera del team event, finendo clamorosamente in seconda posizione. A vincere il segmento infatti sono stati Madison Chock-Evan Bates, autori di una prova solida valutata 129.07 (71.81, 57.26), proprio una lunghezza in più rispetto ai russi già citatati che, a causa di una detrazione di un punto scaturita da un sollevamento durato troppo a lungo, si sono dovuti accontentare di 128.17 (71.42, 57.75). Più staccati i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, come da pronostico terzi con 124.39 (68.73, 55.66). Bene anche i ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Salta di nuovo il banco. Victoria-Nikitadopo la rhythm dance hanno ceduto di nuovo il passo agli Stati Uniti d’America in occasione dellalibera del, finendo clamorosamente in seconda posizione. A vincere il segmento infatti sono stati Madison-Evan, autori di una prova solida valutata 129.07 (71.81, 57.26), proprio una lunghezza in più rispetto ai russi già citatati che, a causa di una detrazione di un punto scaturita da un sollevamento durato troppo a lungo, si sono dovuti accontentare di 128.17 (71.42, 57.75). Più staccati i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, come da pronostico terzi con 124.39 (68.73, 55.66). Bene anche i ...

