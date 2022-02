Locatelli | «La fase critica sta finendo | ora riaperture graduali No alla riduzione dell’isolamento per gli asintomatici»

(Di domenica 6 febbraio 2022) «Si sta aprendo unanuova nel Paese». Secondo Franco, la gestione della pandemia di Covid-19 in Italia potrebbe essere a una svolta. «Tutti gli indicatori, dall’incidenza cumulativa a 7 giorni ogni 100.000 abitanti, all’indice Rt, al numero di posti occupati nelle strutture ospedaliere o nelle terapie intensive mostrano chiaramente che stiamo uscendo dpiù– dice il coordinatore del Cts al Corriere della Sera -. E lo abbiamo fatto evitando lockdown e la chiusura attività. Non tutti i Paesi purtroppo ci sono riusciti, penso a Germania, Austria e Olanda». Secondo, «il risultato è arrivato grazie da un lato allo straordinario successo della campagna vaccinale e dall’altrotà dell’approccio ...

Advertising

ilriformista : Il coordinatore del Cts. 'Aver ridotto gli screening oncologici o tardato interventi chirurgici o ricoveri per trat… - ottopagine : Covid, Locatelli: 'Fase critica sta finendo, pianificare riaperture' - palermomaniait : Covid-19, Locatelli: 'Fase nuova, ora pianificare riaperture'' - - simonavitelli60 : RT @ilriformista: Il coordinatore del Cts. 'Aver ridotto gli screening oncologici o tardato interventi chirurgici o ricoveri per trattament… - PoliticaNewsNow : Covid, Locatelli (CSS): 'Si sta aprendo una fase nuova del Paese' -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli fase

"Si apre una nuova" Intervistato dal Corriere della Sera , il coordinatore del Comitato tecnico - scientifico Francoha spiegato che " si sta aprendo unanuova nel Paese ". Questo ......terapie intensive mostrano chiaramente che stiamo uscendo dallapiù critica". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il coordinatore del Comitato tecnico - scientifico Franco. "...Franco Locatelli, in un’intervista al Corriere della Sera, che la “fase critica sta finendo” ed è ora di riaprire con gradualità. La stessa richiesta di normalità espressa dal commissario ...Ora “va gestita tutta la fase di riapertura. La progressività con adeguata pianificazione ... Quanto al capitolo no vax, per Locatelli sono un pericolo “soprattutto per loro stessi. Le rianimazioni ...