Elisa seconda al Festival di Sanremo 2022: le percentuali (Di domenica 6 febbraio 2022) A 21 anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, Elisa è tornata al Teatro Ariston con la bellissima O Forse Sei Tu. Il pezzo della cantante triestina era tra i favoriti per la vittoria e alla fine ha portato Elisa sul podio, subito dietro a Mahmood e Blanco che hanno trionfato con la loro Brividi. Al televoto Elisa è andata molto bene con un bel 21,9% delle preferenze del pubblico. Non avrà vinto, ma Elisa ha fatto una splendida figura, con un brano meraviglioso, che – sono certo – andrà benissimo anche in classifica. Dati podio #Sanremo2022 Totale: #Mahmood e #Blanco 51,8%#Elisa 26,3%#GianniMorandi 21,9% Televoto:#Mahmood e Blanco 54,3%#Elisa 21,9% Gianni #Morandi 23,8% Praticamente hanno gareggiato ... Leggi su biccy (Di domenica 6 febbraio 2022) A 21 anni dalla sua ultima partecipazione aldiè tornata al Teatro Ariston con la bellissima O Forse Sei Tu. Il pezzo della cantante triestina era tra i favoriti per la vittoria e alla fine ha portatosul podio, subito dietro a Mahmood e Blanco che hanno trionfato con la loro Brividi. Al televotoè andata molto bene con un bel 21,9% delle preferenze del pubblico. Non avrà vinto, maha fatto una splendida figura, con un brano meraviglioso, che – sono certo – andrà benissimo anche in classifica. Dati podio #Totale: #Mahmood e #Blanco 51,8%#26,3%#GianniMorandi 21,9% Televoto:#Mahmood e Blanco 54,3%#21,9% Gianni #Morandi 23,8% Praticamente hanno gareggiato ...

