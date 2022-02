Pechino 2022 | le Olimpiadi sono aperte!

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato aperti i Giochi Olimpici invernali. Una cerimonia fatta di tecnologia e luce con il romanticismo come tema. Applausi per il russo Putin. L'Italia ha sfilato con una mantella tricolore

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Agenzia_Ansa : Cinquemila tibetani protestano a Losanna, davanti alla sede del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), contro l'o… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: la sfilata delle 91 delegazioni e un’esibizione da… - jacopo_iacoboni : e mentre partono luci e circenses, Putin vede Xi Jinping a Pechino e mette a punto un piano per fornire alla Cina d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Intorno alle 13.15 (ora italiana) ha preso il via la cerimonia d'apertura dei XXIV Giochi Olimpici Invernali di. Al 'Nido d'Uccello' della capitale cinese, la prima città ad ospitare un'edizione estiva dei Giochi ed una Invernale, presenti migliaia di spettatori. Nel centro dello stadio un enorme ...Ha 32 anni eè la sua quarta volta ai Giochi : sa che cosa lo aspetta e sa anche che, con un po' di fortuna e se la forma è buona, alzare l'asticella è possibile. 'Le Olimpiadi sono ...A partire da oggi 4 febbraio la redazione di Sky Sport 24 è in trasferta a Livigno: in collegamento con lo studio di Milano, l’inviata nel Piccolo Tibet Francesca Piantanida racconterà, direttamente ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Il presidente della Cina Xi Jinping ha dichiarato aperta la 24esima edizione dei Giochi invernali di Pechino 2022, prima città di sempre a organizzare sia i Giochi estivi ...