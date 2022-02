Calciomercato Napoli, ds Frosinone: “Gatti? Vi svelo cosa è mancato per il trasferimento” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso di Si gonfia la rete è intervenuto Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, parlando dell’ambitissimo Federico Gatti. Il centrale difensivo era sulla lista di molti club, in Italia come all’estero, su tutti il Napoli e il Torino. Eppure, quasi sul gong, la Juventus si è inserita nella trattativa soffiando il classe 98? alle altre concorrenti per circa dieci milioni di euro. “Gatti? La Juventus ha anticipato tutti, anche un club tedesco e uno francese. Il giocatore era ambito da tante squadre importanti. La Juventus è stata lungimirante ad accaparrarselo con questa mossa, loro sono stati in vantaggio su altre squadre. C’era chi offriva di più ma la Juve è stata brava“. “Lui un mix di Bonucci e Chiellini? D’accordissimo, il mio amico Giuntoli ha fatto di tutto per portarlo a ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso di Si gonfia la rete è intervenuto Guido Angelozzi, direttore sportivo del, parlando dell’ambitissimo Federico. Il centrale difensivo era sulla lista di molti club, in Italia come all’estero, su tutti ile il Torino. Eppure, quasi sul gong, la Juventus si è inserita nella trattativa soffiando il classe 98? alle altre concorrenti per circa dieci milioni di euro. “? La Juventus ha anticipato tutti, anche un club tedesco e uno francese. Il giocatore era ambito da tante squadre importanti. La Juventus è stata lungimirante ad accaparrarselo con questa mossa, loro sono stati in vantaggio su altre squadre. C’era chi offriva di più ma la Juve è stata brava“. “Lui un mix di Bonucci e Chiellini? D’accordissimo, il mio amico Giuntoli ha fatto di tutto per portarlo a ...

