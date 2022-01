Scene di giubilo in Aula, ma il voto peserà sugli schieramenti (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Scene di giubilo in Aula quando il presidente della Camera Fico saluta l'elezione di Mattarella al Colle, selfie in Transatlantico, applausi. Per la foto di rito si mettono in riga i dem, poi Leu e anche il Movimento 5 stelle, il centrodestra esce dall'emiciclo in maniera più ordinata, Forza Italia sui banchi festeggia, con lo sguardo un po' torvo del presidente del Senato, Casellati, la disapprovazione di Fratelli d'Italia e l'indifferenza della Lega. Dopo una settimana i grandi elettori salutano il Palazzo ma la partita del Quirinale lascerà strascichi in entrambi gli schieramenti. Intanto nel centrodestra raccontano che ieri sera Fratelli d'Italia ha cercato più volte Salvini. "Sto venendo", la prima risposta. "Arrivo", la seconda. "Ma non si è più visto", allarga le braccia un esponente del partito di ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI -diinquando il presidente della Camera Fico saluta l'elezione di Mattarella al Colle, selfie in Transatlantico, applausi. Per la foto di rito si mettono in riga i dem, poi Leu e anche il Movimento 5 stelle, il centrodestra esce dall'emiciclo in maniera più ordinata, Forza Italia sui banchi festeggia, con lo sguardo un po' torvo del presidente del Senato, Casellati, la disapprovazione di Fratelli d'Italia e l'indifferenza della Lega. Dopo una settimana i grandi elettori salutano il Palazzo ma la partita del Quirinale lascerà strascichi in entrambi gli. Intanto nel centrodestra raccontano che ieri sera Fratelli d'Italia ha cercato più volte Salvini. "Sto venendo", la prima risposta. "Arrivo", la seconda. "Ma non si è più visto", allarga le braccia un esponente del partito di ...

Scene di giubilo in Aula, ma il voto peserà sugli schieramenti Salvini ha lanciato la campagna elettorale. Di Maio ha aperto il vaso di pandora nel Movimento: "Occorre aprire una discussione interna" ...

