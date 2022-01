In Italia arrivato Android 12 sul Samsung Galaxy S20 FE 4G (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Samsung Galaxy S20 FE 4G sta ricevendo in Italia l’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0, a distanza di poco tempo rispetto all’omologo 5G. Il device raggiunge così la sua seconda major-release, cui si aggiungerà, quando sarà il momento, Android 13. Il rilascio è partito sia per la versione Exynos che Snapdragon, in maniera praticamente simultanea. Le novità in ballo sono davvero tante, e vanno dalla privacy e sicurezza ai nuovi indicatori per il microfono e fotocamera, alle ottimizzazioni delle animazioni, alla personalizzazione con la modifica automatico dello stile sulla base dello sfondo, al rinnovamento delle applicazioni pre-installate. Non mancano nemmeno le patch di sicurezza di dicembre 2021 a completamento delle modifiche introdotte dall’aggiornamento. Una volta ricevuta la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) IlS20 FE 4G sta ricevendo inl’aggiornamento ad12 con la One UI 4.0, a distanza di poco tempo rispetto all’omologo 5G. Il device raggiunge così la sua seconda major-release, cui si aggiungerà, quando sarà il momento,13. Il rilascio è partito sia per la versione Exynos che Snapdragon, in maniera praticamente simultanea. Le novità in ballo sono davvero tante, e vanno dalla privacy e sicurezza ai nuovi indicatori per il microfono e fotocamera, alle ottimizzazioni delle animazioni, alla personalizzazione con la modifica automatico dello stile sulla base dello sfondo, al rinnovamento delle applicazioni pre-installate. Non mancano nemmeno le patch di sicurezza di dicembre 2021 a completamento delle modifiche introdotte dall’aggiornamento. Una volta ricevuta la ...

Tg1Rai : E' arrivato in Italia con la sua famiglia il piccolo #Mustafa. Il bimbo siriano, nato senza arti a causa del gas ne… - Tg3web : È arrivato in Italia Mustafa, il bimbo siriano di 5 anni nato con gli arti mutilati per il gas nervino respirato da… - thecutest____ : RT @harryxtimmytim: dato che ha aggiunto date in inghilterra è arrivato il momento di aggiungerle anche in italia #HarryStylesLoveOnTour - garridino : @mariocalabresi @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni Ma se non gli riesce poi sta in tribuna perché non… - martina5511 : @Michele25986 @ChristianTolve Io ho rosicato x Ronaldo perché quando giocava nel Real lo adoravo, poi quando è arri… -