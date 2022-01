Niente presidente al terzo scrutinio, come previsto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ipotetica candidatura di Casellati sembra aver già perso forza, e si aspetta lo scrutinio di domani: tutti gli aggiornamenti Leggi su ilpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ipotetica candidatura di Casellati sembra aver già perso forza, e si aspetta lodi domani: tutti gli aggiornamenti

Advertising

lorepregliasco : Il Presidente della Camera leggerà solo il cognome 'ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur ri… - GauceCavia : RT @Cazzaccimiei1: Io comunque fossi Alberto, tra l'aver creato il Dibattito, che non è servito a niente, visto che a capo abbiamo l'ex pre… - DebAttanasio : La proposta di Casellati presidente mi ricorda un tipo che mi corteggia per puro hobby e mi chiede di uscire solo i… - henhoffman : Mi giunge voce di un contatto anche con il Borussia Dortmund e il Presidente Frederiksen, ma ai danesi fanno schifo… - Cazzaccimiei1 : Io comunque fossi Alberto, tra l'aver creato il Dibattito, che non è servito a niente, visto che a capo abbiamo l'e… -