Vlahovic alla Juventus, cifre e ragioni di un affare che sposta gli equilibri della Serie A (Di martedì 25 gennaio 2022) L’affare è in dirittura d’arrivo. L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è pronto a passare alla Juventus per 67 milioni di euro più i bonus legati al rendimento del serbo, che dovrebbero portare la cifra complessiva oltre i 70 milioni di euro. La proposta del club bianconero è già stata accettata dalla Fiorentina: restano da definire soltanto i dettagli, a partire dalla formula del trasferimento. Per Vlahovic, 21 anni, è pronto un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione. Decisiva la volontà del giocatore, che è in scadenza il prossimo giugno e che ha già rifiutato la corte dell’Arsenal. La Fiorentina è costretta a vendere il suo attaccante per non perderlo a zero con la scadenza di contratto fissata al 2023, come ammesso ieri, 24 ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) L’è in dirittura d’arrivo. L’attaccanteFiorentina Dusanè pronto a passareper 67 milioni di euro più i bonus legati al rendimento del serbo, che dovrebbero portare la cifra complessiva oltre i 70 milioni di euro. La proposta del club bianconero è già stata accettata dFiorentina: restano da definire soltanto i dettagli, a partire dformula del trasferimento. Per, 21 anni, è pronto un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione. Decisiva la volontà del giocatore, che è in scadenza il prossimo giugno e che ha già rifiutato la corte dell’Arsenal. La Fiorentina è costretta a vendere il suo attaccante per non perderlo a zero con la scadenza di contratto fissata al 2023, come ammesso ieri, 24 ...

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Vlahovic si avvicina sempre di più alla #Juventus // Vlahovic is getting closer to Juventus????? @Goalitalia @Goal - cmdotcom : Vlahovic cambia volto alla Juve: con lui non solo va in Champions, ma lotta per vincerla - montelusa : @FabioRussello @gio_benv Morata è unicamente in mano alla Juve. Ora e da giugno, se la Juve desidera. Il tuo discor… - MFajriyansyah : RT @romeoagresti: #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina, tra p… -