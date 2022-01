Sci alpino, Federica Brignone torna in extremis nella top7! La World Cup Start List: buon pettorale a Pechino 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) Rimandato ancora una volta per un’incollatura l’appuntamento con il podio in slalom gigante (l’ultimo risale al 14 dicembre 2020, a Courchevel), il quarto posto odierno a Plan de Corones rappresenta comunque un risultato molto importante per Federica Brignone in vista dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Grazie a questo risultato, e alla contemporanea assenza di Lara Gut-Behrami, la 31enne valdostana rientra infatti nella top7 della World Cup Start List di specialità proprio all’ultimo tentativo utile prima della rassegna a cinque cerchi. Scavalcata la svizzera per soli 5 punti, Brignone torna nel primo sottogruppo e potrà affrontare la prima manche del gigante olimpico con un pettorale dall’uno al ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Rimandato ancora una volta per un’incollatura l’appuntamento con il podio in slalom gigante (l’ultimo risale al 14 dicembre 2020, a Courchevel), il quarto posto odierno a Plan de Corones rappresenta comunque un risultato molto importante perin vista dei Giochi Olimpici di. Grazie a questo risultato, e alla contemporanea assenza di Lara Gut-Behrami, la 31enne valdostana rientra infattitop7 dellaCupdi specialità proprio all’ultimo tentativo utile prima della rassegna a cinque cerchi. Scavalcata la svizzera per soli 5 punti,nel primo sottogruppo e potrà affrontare la prima manche del gigante olimpico con undall’uno al ...

