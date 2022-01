Parlamento europeo | approvate nuove regole su big tech e contenuti online

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ilha approvato giovedì 20 gennaio un disegno di legge che cambierà leper la gestione deiillegali o potenzialmente dannosi. L’Europa rivendica democraticamente il suo ambiente. Ma riuscirà davvero ad arginare questo problema?leggi europee contro i Big– curiosauro.itIlfa scattare la DSA La DSA (Digital Services Act) sta portando una nuova regolamentazione tecnologica in EU, e in molti affermano che era arrivato il momento di fare un’azione del genere. Oltre alle attività illegali, queste leggi mirano a legittimare una responsabilità anche dei fornitori per idi terze parti, obbligandoli ...

Advertising

amendolaenzo : Ottimo incontro con la nuova Presidente del Parlamento Europeo @RobertaMetsola. Nel ricordo di David Sassoli contin… - chiaragribaudo : Congratulazioni e buon lavoro a @itinagli confermata alla guida della Commissione Economica al Parlamento Europeo - emmabonino : Dire “vogliamo una donna a prescindere” non mi ha mai convinto. Oggi al Parlamento Europeo hanno eletto #Metsola, u… - carlolontano : @barbarab1974 Andate cauti con queste notizie senzazionaliste, se stiamo ad ascoltare certe voci allora la Russia a… - PieriDei : @CCarofei Da non credere quanto ci sta accadendo!! Abbiamo un parlamento italiano morto, ma almeno intervenisse que… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento europeo

Cosa pensa della gestione della pandemia da parte del Consiglio federale e del? Il ...a dare priorità alla partecipazione non discriminatoria delle imprese svizzere al mercato. Cosa ...... Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dell'Istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione (fino a martedì 25/01/2022)- Riunioni delle ...MESTRE - Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, ha rivelato che la collega responsabile del dicastero per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, ...Gli Stati membri hanno sperimentato notevoli ritardi nell’attuazione delle rispettive reti 5G e ciò sta ostacolando il raggiungimento degli obiettivi dell’UE in termini di accesso e copertura. Paralle ...