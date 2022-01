Oceania | David G Derrick Jr sarà il regista della serie tv di Disney+

(Di domenica 23 gennaio 2022)G.Jr.ildi, la nuovatv di: ad annunciarlo è stata la Walt Disney Animation tramite il proprio account Twitter. La Walt Disney Animation ha scelto Twitter per annunciare cheG.Jr. dirigerà, la prossimatv di. Ilsi è unito alla Disney Animation nel 2016 proprio per lavorare come story artist sul film, che "ha approfondito la sua connessione con le radici samoanesua famiglia"., uscito nel 2016, parlava di Moana, la figlia del capo di un villaggio polinesiano: la pellicola segue il suo viaggio per salvare ...

