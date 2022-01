House of Gucci: Lady Gaga voleva una scena di sesso con Salma Hayek (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lady Gaga svela l'esistenza di una scena bollente tra lei e Salma Hayek in House of Gucci che Ridley Scott ha deciso di eliminare. Quella tra Adam Driver e Lady Gaga non sarebbe dovuta essere l'unica scena di sesso bollente presente in House of Gucci. Secondo Lady Gaga, il copione prevedeva un altro incontro bollente tra la sua Patrizia Reggiani e la sua medium spirituale Pina Auriemma, interpretata da Salma Hayek. Ecco cosa ha rivelato Lady Gaga a Collider: "C'è un intero lato di questo film che non avete visto, in cui io e Pina abbiamo sviluppato una relazione ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022)svela l'esistenza di unabollente tra lei einofche Ridley Scott ha deciso di eliminare. Quella tra Adam Driver enon sarebbe dovuta essere l'unicadibollente presente inof. Secondo, il copione prevedeva un altro incontro bollente tra la sua Patrizia Reggiani e la sua medium spirituale Pina Auriemma, interpretata da. Ecco cosa ha rivelatoa Collider: "C'è un intero lato di questo film che non avete visto, in cui io e Pina abbiamo sviluppato una relazione ...

Carmen84309463 : RT @marcodrast: siete più noiosi di house of gucci - stancomiocor : Mi è ancora misterioso il motivo per cui Scott ha deciso di promuovere allo strenuo una cagata come House of Gucci e non The Last Duel - WanderAllen : RT @3cinematographe: #HouseofGucci: in rete è stata condivisa una sorpresa speciale! - cinemaecritica : House of Gucci: La Griffa degli Inganni Scopri Più Su… - saulolohann : agora quero house of Gucci na globo -