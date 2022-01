Coppa d’Africa, le Comore agli ottavi di finale: giocatori in lacrime all’annuncio (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’emozione di una storica partecipazione, ma non solo. Le Nazionale delle Comore si qualifica per la prima volta agli ottavi di finale del torneo continentale. La selezione di Amir Abdou si è classificata tra le migliori terze e non ha nascosto l’emozione. Al momento dell’annuncio, i giocatori si sono abbracciati commossi tra canti e balli. VIDEO Il y a Dieu dedans La #TeamComoros à cru jusqu'au bout. Les Comores en huitièmes de finale. pic.twitter.com/HVneqXN3GF — Comoros Football 269 Comores #CAN2021 (@ComorosFootball) January 20, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’emozione di una storica partecipazione, ma non solo. Le Nazionale dellesi qualifica per la prima voltadidel torneo continentale. La selezione di Amir Abdou si è classificata tra le migliori terze e non ha nascosto l’emozione. Al momento dell’annuncio, isi sono abbracciati commossi tra canti e balli.Il y a Dieu dedans La #TeamComoros à cru jusqu'au bout. Less en huitièmes de. pic.twitter.com/HVneqXN3GF — Comoros Football 269s #CAN2021 (@ComorosFootball) January 20, 2022 SportFace.

