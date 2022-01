Australian Open, Matteo Berrettini sfavorito contro Carlos Alcaraz anche per i bookmakers: le quote (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi, mercoledì 19 gennaio, è scattato il secondo turno del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2022 di tennis: in campo la parte alta del main draw, che vedeva impegnato l’azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 7, che ha vinto e venerdì 21 affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 31 del tabellone. Per le agenzie di scommesse, che hanno già pubblicato le quote della sfida, a dispetto della classifica mondiale, che nell’ultimo aggiornamento di lunedì 17 vedeva proprio l’azzurro al numero 7 e lo spagnolo al numero 31, sarà l’iberico a partire coi favori del pronostico. Per bet365.it la vittoria di Alcaraz è data a 1.61 contro il 2.30 del successo di Berrettini. Non ha ancora bancato il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi, mercoledì 19 gennaio, è scattato il secondo turno del tabellone di singolare maschile degli2022 di tennis: in campo la parte alta del main draw, che vedeva impegnato l’azzurro, testa di serie numero 7, che ha vinto e venerdì 21 affronterà lo spagnolo, numero 31 del tabellone. Per le agenzie di scommesse, che hanno già pubblicato ledella sfida, a dispetto della classifica mondiale, che nell’ultimo aggiornamento di lunedì 17 vedeva proprio l’azzurro al numero 7 e lo spagnolo al numero 31, sarà l’iberico a partire coi favori del pronostico. Per bet365.it la vittoria diè data a 1.61il 2.30 del successo di. Non ha ancora bancato il ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - andreastoolbox : Australian Open, il solito Kyrgios show: esulta alla CR7 e beve birra a fine match | Sky Sport - sportli26181512 : Australian Open, il solito Kyrgios show: esulta alla CR7 e beve birra a fine match: Non bastasse il servizio in twe… -