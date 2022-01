Gianni Morbidelli sta bene | smentisce le voci e pensa alla querela

(Di martedì 18 gennaio 2022)ha passato delle ore a dover smentire una notizia diffusa in Italia. L’ex pitola di Formula 1 è in buono stato di saluteè malato. In questa frase non c’è nulla di falso ma il fatto non riguarda l’ex pilota di Formula 1 di Minardi e Ferrari. Il Resto del Carlino e vari giornali online avevano scritto che nonostante avesse il Covid, era stato rimandato a casa dall’ospedale per un tumorevescica.(Getty Images)Ma il protagonists della vicenda è un omonimo del 53enne. Ilfamoso, invece, ha dovuto passare l’intera giornata per rassicurare amici e parenti via telefono sul proprio stato di salute, scrive gazzetta.it. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabio Rovazzi, ...

Rimandato a casa per Covid con un tumore alla vescica in corso. È la disavventura capitata al signor, omonimo del 53enne ex pilota di F1 di Minardi e Ferrari e raccontata sulle pagine del Resto del Carlino . Peccato che la disavventura sanitaria sia stata raccontata come se si ...Rimandato a casa per Covid con un tumore alla vescica in corso. È la disavventura capitata a, 57enne ex pilota di F1 di Minardi e Ferrari e raccontata sulle pagine del Resto del Carlino . "Sono stato operato d'urgenza, mi hanno trovato un tumore. Ma se non fosse stato per l'...Il pesarese è finito in un caos mediatico che lo dava seriamente malato e vittima di un'odissea ospedaliera, ma si è trattato di un caso di omonimia: "Sto benissimo, certa stampa non ha attenzione e m ...Gianni Morbidelli ha passato delle ore a dover smentire una notizia diffusa in Italia. L'ex pitola di Formula 1 è in buono stato di salute ...