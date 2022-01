Australian Open 2022 | Salvatore Caruso | “Sono diventato il lucky loser più famoso del mondo”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 gennaio 2022) Un vero e proprio effetto domino. La sentenza della Federal Court di conferma della revoca del visto a Novak Djokovic priva il tabellone dell’della testa di serie numero 1. Un epilogo che sta avendo tante reazioni neldel tennis e non dal momento che la vicenda va ben al di là del campo da gioco e abbraccia tematiche di carattere sociale/politico legate al contesto pandemico. Vero è che il 29enne di Avola, n.150 del ranking, avrà la sua chance, dopo essere stato battuto nel turno decisivo delle qualificazioni dal giapponese Taro Daniel. Diventano così 14 gli italiani nel main draw di singolare del primo Slam dell’anno, dieci uomini e quattro donne. “Non ho seguito molto la vicenda Djokovic,qui per giocare a tennis“, ha commentato in diretta a Sky Sport 24 il tennista azzurro. “Diciamo che ...