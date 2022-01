Gruppo Volkswagen - Mesi decisivi per l'ingresso in Formula 1 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile coinvolgimento in Formula 1 del Gruppo Volkswagen, con il marchio Audi. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, i primi Mesi di questo 2022 saranno decisivi per definire se e come il costruttore sarà coinvolto nella massima Formula a partire dal 2026. Fine febbraio, momento cruciale. Da Mesi si parla anche della possibilità di avere ben due marchi del Gruppo in Formula 1, con un ritorno di Porsche e il debutto di Audi, seguendo così la linea già impostata con il Mondiale Endurance. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters che cita una fonte rimasta anonima - la questione sarà sul tavolo di discussione del board alla fine di febbraio. Tuttavia, nessuno ha voluto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile coinvolgimento in1 del, con il marchio Audi. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, i primidi questo 2022 sarannoper definire se e come il costruttore sarà coinvolto nella massimaa partire dal 2026. Fine febbraio, momento cruciale. Dasi parla anche della possibilità di avere ben due marchi delin1, con un ritorno di Porsche e il debutto di Audi, seguendo così la linea già impostata con il Mondiale Endurance. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters che cita una fonte rimasta anonima - la questione sarà sul tavolo di discussione del board alla fine di febbraio. Tuttavia, nessuno ha voluto ...

