Advertising

TV7Benevento : Cannabis: Radicali, 'superate 500mila firme referendum autenticate e certificate'... - CanapaNetwork : RT @Radicali: Milioni di cittadini hanno firmato i referendum sull’Eutanasia Legale e sulla Cannabis, eppure l’astensionismo è il primo par… - Radicali : Milioni di cittadini hanno firmato i referendum sull’Eutanasia Legale e sulla Cannabis, eppure l’astensionismo è il… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria Se l'#Italia è un Paese MENO INCIVILE lo dobbiamo ANCHE a più di 50 ANNI di NON VIOL… - ValerioPece : @ruggerocrf Appena gli toccano le canne libere, anche se a parlare è chi s'è rovinato la vita ( ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis Radicali

IMGpress

Firme digitali , stavolta oltre 600mila, hanno sostenuto anche il quesito sulla, che vuole ... Forum Droghe, Societa' della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile e...Ecco l'intervista completa pubblicata su Provita & Famiglia il 10 gennaio 2022: Il 'referendumlegale' promosso dai, Lei l'ha definito una "frode da etichetta", ci spiega Perché? "...Roma, 12 gen "La campagna di raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione della Cannabis, lanciata dall'Associazione Luca Coscioni e alla quale abbiamo ...Il 15 febbraio la Corte Costituzionale si pronuncerà su tutti gli 8 referendum. Non solo sui 6 per la giustizia e quello sull' eutanasia, ma anche il quesito per la cannabis, arrivato oggi alla Consul ...