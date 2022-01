La risposta di Simona Branchetti a Matano: la telefonata e poi il chiarimento (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo le parole polemiche di Alberto Matano nella diretta del programma di Rai 1, Simona Branchetti aveva difeso la sua trasmissione e il lavoro dell’inviata di Pomeriggio 5 news dai social. Ieri poi, nella diretta del programma di Canale 5 ha anche spiegato come sono andate le cose e ha raccontato di una telefonata che il giornalista di Rai 1 le ha fatto per chiarire quello che era accaduto. Nessun cenno della cosa in invece da parte di Alberto Matano che ieri, a La vita in diretta, non è tornato sull’argomento. Dopo la puntata dell’Epifania, la Branchetti aveva commentato su instagram quanto successo con queste parole: “Sono stupita per la reazione del collega, direi che è incomprensibile, nonostante la mia grande stima professionale per lui. Se ci potevamo accordare preventivamente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo le parole polemiche di Albertonella diretta del programma di Rai 1,aveva difeso la sua trasmissione e il lavoro dell’inviata di Pomeriggio 5 news dai social. Ieri poi, nella diretta del programma di Canale 5 ha anche spiegato come sono andate le cose e ha raccontato di unache il giornalista di Rai 1 le ha fatto per chiarire quello che era accaduto. Nessun cenno della cosa in invece da parte di Albertoche ieri, a La vita in diretta, non è tornato sull’argomento. Dopo la puntata dell’Epifania, laaveva commentato su instagram quanto successo con queste parole: “Sono stupita per la reazione del collega, direi che è incomprensibile, nonostante la mia grande stima professionale per lui. Se ci potevamo accordare preventivamente ...

