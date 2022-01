Il Covid colpisce ancora | Nancy Brilli positiva | Gloria Piedimonte grave in ospedale

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilcorre veloce. Se in un primo momento avevamo pensato che l’incubo della pandemia fosse quasi terminato, ci siamo presto dovuti ricredere. Nelle ultime settimane i contagi si sono rapidamente rialzati e la variante Omicron è evidentemente sempre più contagiosa. Euna volta, il virus democraticamente non risparmia neppure il mondo dello spettacolo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, sei studi confermano: Omicron colpisce la gola, è meno letale #Omicron - AurelianoStingi : Infine gli organi coinvolti, cold colpisce principalmente le vie aeree superiori mentre la Covid colpisce potenzial… - palermo24h : Il Covid 19 colpisce il Palermo, 15 calciatori e tre componenti dello staff positivi - D0ROTH3A : il covid colpisce anche i vip wow forse loro non lo sapevano - rosyros1962 : RT @AurelianoStingi: Infine gli organi coinvolti, cold colpisce principalmente le vie aeree superiori mentre la Covid colpisce potenzialmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colpisce

Corriere della Sera

La seconda sanzione, da 600 a 1.500 euro ,i lavoratori che entrano nella loro azienda ... cioè non erano vaccinati o guariti dal. Alla chiusura del locale si aggiunge una multa che in ...... arrivati alla seconda primavera ammorbata dal, tutto sarebbe finito. Magari lentamente si ... la Roma sfiora il pareggio e il Milan, su punizione di Florenzi cheil palo, la terza rete. ...00Il Covid 19 colpisce il Palermo, 15 calciatori e tre componenti dello staff positivi 20:54Covid, maxi focolaio nel Palermo: riscontrati altri 18 casi positivi nel gruppo squadra 20:53Palermo, ...I presidenti di quella di Sinalunga e di Bettolle anzi uniscono le forze. Bianconi e Castellano: "Iniziative coordinate per evitare sovrapposizioni" ...