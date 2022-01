Apple in orbita | prima azienda a sfondare i 3mila miliardi di valore di Borsa Microsoft insegue

(Di lunedì 3 gennaio 2022)ha superato inildidi dollari,a infrangere questa soglia. Un’azione vale oggi oltre 182 dollari, il 41% in più di un anno fa. La giornata positiva per tutti gli indici ha permesso al gruppo di aggiungere circa 50di dollari alla sua capitalizzazione. E non è detto che sia finita, molti analisti si attendono per il titolo ulteriori rialzi, previsione che sembra suffragata dall’intensa attività che oggi si è registrata anche sui futures sulle azioni dell’fondata da Steve Jobs. I principali azionisti della società sono il fondo Vanguard (7,3%), la Berkshire Hathaway del finanziere Warren Buffett (5,4%), Blackrock (4%), State Street (3,8%). Il club dei “mille ...

