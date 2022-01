Vaccini, tra i bambini 5-11 anni non decollano: solo 156mila prime dosi nell’ultima settimana (Di sabato 1 gennaio 2022) In una settimana sono stati vaccinati in più solo 156.051 bambini tra i cinque e gli undici anni: restano ancora 3.232.473 (88,41%) ragazzini ad attendere la prima dose o quella unica. Mentre le Regioni chiedono al Governo di cambiare le misure della quarantena a scuola, in previsione del rientro, prevedendo la didattica a distanza per chi non è vaccinato in caso della presenza in aula di due positivi, la campagna per convincere i genitori dei fanciulli a portarli in un hub va a rilento. A confermarlo è il report settimanale pubblicato il 31 dicembre dal commissario per l’emergenza generale Francesco Figliuolo. Mentre per i 12-19 l’obiettivo della vaccinazione per tutti è ormai molto vicino (restano 818.816 giovani da proteggere, il 17,69%), per i più piccoli la strada è in salita. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) In unasono stati vaccinati in più156.051tra i cinque e gli undici: restano ancora 3.232.473 (88,41%) ragazzini ad attendere la prima dose o quella unica. Mentre le Regioni chiedono al Governo di cambiare le misure della quarantena a scuola, in previsione del rientro, prevedendo la didattica a distanza per chi non è vaccinato in caso della presenza in aula di due positivi, la campagna per convincere i genitori dei fanciulli a portarli in un hub va a rilento. A confermarlo è il reportle pubblicato il 31 dicembre dal commissario per l’emergenza generale Francesco Figliuolo. Mentre per i 12-19 l’obiettivo della vaccinazione per tutti è ormai molto vicino (restano 818.816 giovani da proteggere, il 17,69%), per i più piccoli la strada è in salita. Le ...

